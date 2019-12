Finanziato dalla Regione "Su Cranovali Sinniesu 2019" I fondi ammontano a 27mila euro

Il Carnevale sinnaese ha ottenuto dalla Regione un finanziamento di 27mila euro anche per l'anno 2019. Con questo provvedimento in sostanza "Su Cranovali Sinniesu" è stato ritenuto manifestazione di notevole interesse turistico in grado di promuovere la cultura e l'identità di Sinnai.

La manifestazione è stata articolata in vari eventi, sia culturali che storici, caratterizzati da Is pariglias, le spericolate evoluzioni equestri, Is cerbus, l'antica maschera del carnevale sinnaese che rievoca la caccia al cervo.

Riproposto anche l'attesissimo ritorno di "Cranovali mottu".

Tutti appuntamenti che si sono svolti lo scorso inverno.

La notizia è stata commentata con soddisfazione dal gruppo "Impegno per Sinnai".

Nel documento si legge che "la vecchia Giunta comunale che ha governato sino allo scorso giugno ha creduto in questa manifestazione che rappresenta un sicuro investimento promozionale per far conoscere la nostra cittadina e incentivare le presenze turistiche con un importante riflesso per l'economia del nostro territorio.

Il nostro auspicio - chiude il documento del gruppo politico, ora in minoranza - è che l'attuale amministrazione prosegua con questa tradizione, in questo evento riconosciuto così dalla Regione e che fa parte della storia, della cultura, delle tradizioni sinnaesi".

La regione ha finanziato anche la Sagra della malvasia a Settimo San Pietro, ritenendola ugualmente manifestazione di sicuro interesse e richiamo.

Fonte: L'Unione Sarda