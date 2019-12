Quartu, via libera all’ampliamento del cimitero comunale con oltre due milioni di euro

Oltre

2 milioni di euro per l’ampliamento del

Cimitero

comunale, adiacente all’attuale

ormai

saturo, con la costruzione di loculi e colombari. Con una delibera la Giunta comunale ha dato

il

via al progetto per l’intervento che permetterà di costruire un migliaio di spazi per la tumulazione

delle

salme e quindi copertura temporale per due anni.

La

delibera approvata dall’Amministrazione dà l’avvio alla progettazione per la

realizzazione

di un congruo numero di loculi cimiteriali e di colombari, all’esterno dell’attuale

confine,

in attuazione della variante al progetto preliminare dell’ampliamento del cimitero

comunale,

in adiacenza all’esistente, già approvato dal Consiglio Comunale.

“Dando

seguito alle Linee Programmatiche di mandato, diamo gambe a questo progetto

finalizzato

da una parte all’incremento della disponibilità e quindi di risposta al bisogno di posti

salma,

dall’altra al miglioramento degli standard qualitativi dell’intera infrastruttura cimiteriale –

spiega

il Sindaco Stefano Delunas -. Tutto ciò nelle more dell’affidamento del project financing,

ovvero

l’affidamento a un unico operatore per la realizzazione dei lavori e la conseguente ottimale

gestione

delle attività di manutenzione e potenziamento della struttura. Una novità che permetterà

di

non avere più problemi di carenza di spazi per la tumulazione per i prossimi 50 anni”.

Il Settore Ambiente e Servizi Tecnologici si è occupato di redigere il documento preliminare

alla progettazione al fine di individuare gli interventi necessari per l’ampliamento dell’area

cimiteriale nei limiti delle aree già di proprietà del Comune e a tale scopo destinate. A seguito dei

sopralluoghi eseguiti è infatti emerso che a causa del progressivo saturamento delle aree destinate

alla realizzazione di colombari si rende necessario iniziare ad edificare un primo lotto funzionale al

di fuori dell’attuale muro di cinta cimiteriale in direzione nord, quindi dalla parte di viale Europa,

ex SS 554.

“Alla luce delle recenti situazioni di emergenza verificatesi per la mancanza di spazi per le

sepolture, e compatibilmente con le disponibilità economiche di progetto – argomenta l’Assessora

all’Ambiente Tiziana Terrana -, stiamo adottando una variante alla progettazione preliminare al fine

di predisporre nuove soluzioni plano-volumetriche che permettano di massimizzare la potenzialità

dell’ampliamento, consentendo però un immediato utilizzo grazie alle aree già in possesso del

Comune ”.

Le risorse economiche disponibili per il presente intervento sono pari a € 2 . 137 .858,24 e

consentono l’edificazione dei nuovo loculi cimiteriali all’interno di 6 colombari. Con dette risorse

verrà realizzato il piano terra di tutti e 6 i fabbricati , ma con capacità strutturali adeguate a

sopportare ulteriori 2 piani , da costrui re negli interventi successivi. Inoltre, poiché si dovrà edificare

al fuori del muro di cinta attuale, dovrà procedersi alla posizionamento di un perimetro di cinta

provvisorio, con elementi prefabbricati amovibili, al fine di rendere riservata l’area adibita alle

future tumulazioni. Tra gli elementi murari saranno realizzate delle aiuole per la piantumazione di

essenze autoctone. L’accesso alla nuova area sarà garantito dall’apertura già presente, ma ora

utilizzata solo per esigenze di servizio.

In considerazione delle esigenze da soddisfare, ovvero di un fabbisogno tumulativo

proiettato sulle statistiche esaminate, che permette di stimare una quantità di spazi salma non

inferiore ai 520-530 all’anno, l’obiettivo è quello di garantire una capacità di risposta alle esigenze

del Comune per i prossimi 2 anni.

Fonte: Casteddu On Line