Capoterra svela le sue bellezze: “Lollas e Pratzas Antigas” il 28 e 29 dicembre

Capoterra apre al pubblico le sue Lollas e Pratzas antigas: per due giorni, il 28 e il 29 dicembre, il paese si animerà con musica, eventi culturali, artigianato, laboratori enogastronomici e visite guidate. Un ricco programma che consentirà ai visitatori di poter ammirare le bellezze locali, come ad esempio Casa Melis – previsti ingressi dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 17 alle 20 per entrambe le giornate – dove sarà allestita una bellissima mostra di foto d’epoca “Capoterra negli anni 50 e 60” e si potrà godere inoltre dello spettacolo del Presepe Animato, vera attrazione per adulti e bambini.

Per chi non avesse mai avuto occasione sarà possibile usufruire di un tour gratuito e guidato lungo saline a bordo del trenino, per ascoltare l’affascinante storia delle Saline Conti Vecchi. Una volta arrivati a destinazione è prevista una degustazione di prodotti enogastronomici tipici. Alle ore 20 la Piazza Santa Croce sarà piacevolmente invasa dai gruppi di ballo sardo: la manifestazione sarà a cura del Gruppo Folk “Sa Scabitzada”.

Il programma del 29 dicembre prevede le visite guidate in una altra bellissima casa, Casa Spadaccino (ore 11- 13 e 17-20), e ovviamente sarà possibile visitare l’illustre Chiesa di Sant’Efisio, meta di pellegrinaggio di tantissimi fedeli ogni anno, e di sito di grande valore artistico, storico e culturale.

Per chi fosse invece interessato a una piacevole escursione l’organizzazione ha previsto che si possa visitare la Chiesa di Santa Barbara, che si trova nella omonima borgata montana (partenza ore 11).

All’arrivo, previsto per le ore 12.30 circa, ci sarà ad accogliere i turisti e i visitatori il concerto della Banda Musicale Sant’Efisio Capoterra, e alle ore 13 la degustazione prodotti enogastronomici offerti dalla Pro Loco Capoterra.

Il pomeriggio di Lollas e Pratzas antigas inizierà alle 17 con i Manovella Circus, a cura del Teatro Tages, a Casa Spadaccino, dove ci sarà anche una esposizione di prodotti artigianali e del territorio. A seguire, alle ore 18, lo spettacolo di circo teatro in compagnia degli artisti di strada e alle 19.30 si chiude con la degustazione prodotti enogastronomici.

La manifestazione è finanziata dall’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, e realizzata dal Comune di Capoterra con l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Indirizzi utili:

CASA MELIS – Corso Antonio Gramsci 80

CASA SPADACCINO – Loc. Su Loi

PIAZZA SANTA CROCE

BORGATA MONTANA SANTA BARBARA

FAI SALINE CONTI VECCHI – Zona Industriale Macchiareddu

L'articolo Capoterra svela le sue bellezze: “Lollas e Pratzas Antigas” il 28 e 29 dicembre proviene da Casteddu On line.