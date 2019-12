Cagliari, dentro le mutande ha 60 dosi di marijuana: 18enne arrestato a San Michele

Sessanta dosi di marijuana nascoste nelle mutande. Niccolò Nanu, diciottenne residente nel rione cagliaritano di San Michele, è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della polizia. A casa del giovanissimo, che vive con i genitori, i poliziotti hanno trovato il “kit” dello spacciatore: oltre ad altra droga, infatti, è stato sequestrato anche tutto il materiale utile al confezionamento di stupefacenti. Il 18enne è stato bloccato in via Abruzzi mentre si trovava insieme a Youssef Azrour, il marocchino irregolare che, nel tentativo di sfuggire alla cattura della polizia ha raggiunto il tetto di una palazzina di via Premuda e arrivando a calarsi da una delle pareti in stile “Uomo Ragno”: gli agenti sospettano che tra i due ci fossero dei contatti per motivi di droga. Nanu è stato portato nel carcere di Uta e si trova in attesa di giudizio.

Fonte: Casteddu On Line