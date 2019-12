Droga, furti e rapine: due persone nel mirino della polizia a Cagliari

Cagliari, la polizia ha eseguito un fermo e un arresto durante un servizio di controllo.

Da un controllo su uno scooter rubato in via Premuda gli agenti della Squadra Volante hanno fermato due persone: una è stata individuata come l’autore di diversi furti e una rapina in casa, perpetrati nella zona di Quartu, l’altra è stata arrestata per spaccio di droga.

I dettagli verranno illustrati in mattinata.

Fonte: Casteddu On Line