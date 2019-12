Rito di Solstizio nella misteriosa Barbagia Seuese

Un evento la cui origine si perde nella notte dei tempi e che si ispira agli antichi riti propiziatori legati al solstizio invernale. Ovvero la morte del vecchio sole e la nascita del nuovo. Come testimoniano varie credenze legate alla mitologia egizia, greca e mesopotamica.

Nel suggestivo centro storico sfileranno i seguenti gruppi di maschere:

– “S’Urtzu e sa’ Mamulada” di Seui

– “S’Intibidu” di Ardauli

– “Tumbarinos” di Gavoi

– “Ratantira” di Cagliari

– “Balestrieri” di Cagliari

PROGRAMMA:

# Ore 11.00 – CONVEGNO

C/o: Sala del Centro polivalente comunale (via Torino)

Sono previsti gli interventi di Dennis Mura (“Riti di solstizio e la nascita de’ S’Urtzu“) e della dott.ssa Simona Delussu (“Lo sciamanesimo e la cosmologia nel carnevale sardo”). A seguire un breve intervento di Gianfranco Carboni e di alcuni rappresentanti dei vari gruppi partecipanti alla sfilata.

# Ore 16:00 VESTIZIONE DELLE MASCHERE

# Ore 17.00 – SFILATA DELLE ANTICHE MASCHERE LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO

Al termine è prevista l’accensione di un grande falò nella piazzale tra la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena e via Stazione, ove si terranno le esibizioni dei vari gruppi partecipanti. Serata presentata e commentata da uno speaker.

Fonte: Casteddu On Line

