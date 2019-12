Sorpresa: da domani a Oristano ritorna il Trenino di Natale

Un regalo alla città del Gruppo Crai

Tornerà a fischiare anche quest’anno, per le vie del centro storico di Oristano, il trenino di Natale. Da domani alla vigilia, grandi e piccini, potranno usufruire del servizio che da tanti anni accompagna le festività degli oristanesi.

Promotrice dell’iniziativa è la nota catena di distribuzione Crai, fortemente legata al territorio, che quest’anno ha voluto regalare ai bambini della città questo magico viaggio.

Una casetta di legno fungerà da stazione di partenza e d’arrivo del trenino, nei tempi di attesa Babbo Natale e i suoi magici aiutanti regaleranno ai bambini palloncini e tante magiche sorprese.

Questi gli orari delle corse: sabato 21, lunedì 23 e martedì 24 dicembre dalle 16 alle 20, e domenica 22 dicembre dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 20.

I percorsi saranno due: la prima tratta, con partenza da Piazza Roma a Via Tharros, piccolo tratto di Via Cagliari, Via Satta, Via Tirso, rientro in Piazza Roma; la seconda tratta, con partenza da Piazza Roma, Via Mazzini, via Mariano IV, Via Figoli, rientro in Piazza Roma.

Salite a bordo e lasciatevi trasportare dalla magia del Natale!

Venerdì, 20 dicembre 2019

