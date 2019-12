Collegamento della nuova condotta, ad Arborea mancherà l’acqua

Interessata anche la frazione di Sant’Anna a Marrubiu

Quasi tre chilometri e mezzo di nuove reti per alimentare di Arborea. Lunedì 23 dicembre le squadre di Abbanoa procederanno ad attivare la condotta appena realizzata dal quale dipende l’approvvigionamento idrico del centro abitato e della vastissima zona rurale. Durante le operazioni di collegamento si potrebbero verificare temporanee interruzioni.

La condotta alimenta anche la frazione di Sant’Anna in territorio di Marrubiu, ma in questo caso l’erogazione sarà costantemente garantita da un by pass che sfrutta una condotta vicina.

Fino a oggi il servizio era garantito da un vecchio tubo in materiale plastico ormai del tutto inadeguato e soggetto a continue rotture tanto da richiedere innumerevoli interventi di riparazione.

Per far fronte a questa situazione di collasso, che rischiava di lasciare all’asciutto Arbora e il suo agro, i tecnici di Abbanoa hanno avviato la progettazione di una nuova condotto lunga 3,2 chilometri da realizzare utilizzando tubature in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta.

L’intervento è stato inserito nel programma trimestrali delle manutenzioni straordinarie del distretto 4 di Oristano con un investimento specifico di 250 mila euro attinti direttamente dai fondi di bilancio di Abbanoa.

Lunedì il cantiere arriva alle battute finali.

Venerdì, 20 dicembre 2019

L'articolo Collegamento della nuova condotta, ad Arborea mancherà l’acqua sembra essere il primo su LinkOristano.it.