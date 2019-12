Cagliari, il gruppo di sbandati ritorna in via Roma: “Mi hanno minacciato di morte”

Dura solo poche ore la “tranquillità” nella porzione di portici di via Roma tra piazza Ingrao e il Consiglio regionale. Il gruppo di sbandati che, da tempo, aveva messo coperte e materassi accanto all’ex filiale del Monte dei Paschi è tornato: in mattinata, il Comune li aveva fatti sgomberare. Sul posto erano arrivati gli agenti della polizia Municipale e gli operai del servizio di Igiene urbana. Un intervento arrivato a meno di un giorno di distanza dalla denuncia pubblica fatta da Francesco Caddeo, titolare di una locale: sul suo profilo Facebook aveva lamentato la presenza di persone che, a detta sua, avrebbero compiuto gesti non proprio ortodossi: “Pipì,escrementi,alcol e droghe sono all ordine del giorno e nessuno di questi personaggi perde occasione per importunare sia passanti che miei clienti”. Così Caddeo, ieri. Oggi, però, dopo il ritorno del bivacco di sbandati, fa un’altra denuncia: “Ho cantato vittoria troppo presto. Sono tornati,stanno riportando tutta la loro roba,hanno fatto la pipì in terra e sui muri ridendomi in faccia e come se non bastasse mi hanno assicurato che mi avrebbero ammazzato e bruciato il locale”.

