Risparmio energetico e sostenibilità: Arbatax si illumina con la nuova tecnologia a led

Si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico della rete cittadina di illuminazione pubblica nel borgo di Arbatax, che hanno riguardato la via Lungomare, dalla Torre San Miguel fino al porto, piazza Colombo e piazza Cala Moresca e nel quartiere Zinnias, piazza Meloni. A darne notizia l’Amministrazione Comunale tortoliese, guidata dal sindaco Massimo Cannas, attraverso una nota stampa.

“L’intervento ha riguardato l’illuminazione con la nuova tecnologia a led che oltre a migliorare l’efficienza, poiché la luce non viene dispersa, riduce l’inquinamento luminoso verso l’alto e, di conseguenza, si ha un minore impatto ambientale secondo le direttive vigenti – spiegano dal palazzo di via Garibaldi. Un intervento che migliora anche la sicurezza poiché la luce viene indirizzata in due direzioni verso la strada e verso il passaggio pedonale.

Il finanziamento di 90 mila euro di cui il comune è risultato beneficiario, grazie a un ribasso di 20 mila euro, permetterà che queste somme vengano destinate ad altre zone che necessitano dello stesso intervento. I lampioni sostituti da via Lungomare verranno inoltre recuperati e riutilizzati in altre aree.

“Un intervento che si è potuto realizzare grazie all’efficienza degli uffici che, nonostante l’attuale carenza della pianta organica, sono riusciti a presentare nei tempi il progetto, avviare i lavori che si sono conclusi prima di Natale – concludono gli amministratori-. Un plauso anche al progettista e all’impresa per la serietà e la puntualità con la quale sono stati portati gli interventi.”

Fonte: Casteddu On Line