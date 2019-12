Temporali in arrivo, allerta meteo arancione in provincia di Oristano

Nuovo avviso della Protezione civile regionale

In arrivo piogge e temporali e la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo che per la provincia di Oristano ha il codice arancione. Previsto quindi un rischio idarulico con criticità moderata, che segue di appena due giorni il forte temporale causa di numerosi problemi in diverse lovcalità della provincia, oltre che in città.

Il nuiovo avviso è valido dalle 18 di oggi alle 20 di domani sabato, 21 dicembre.

In particolare sono previsti:

Codice giallo per rischio idrogeologico (criticità ordinaria) sui bacini: Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Codice giallo per rischio idraulico (criticità ordinaria) sui bacini: Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Codice arancione per rischio idraulico (criticità moderata) sui bacini: Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Venerdì, 20 dicembre 2019

L'articolo Temporali in arrivo, allerta meteo arancione in provincia di Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.