Sassari: si gioca ad orario. Il punto

Sassari è una delle prime realtà in Sardegna dove i regolamenti sul gioco d'azzardo sono molto contingenti ed importanti.

La stretta in vigore è quella su slot machine e video lottery fisiche, ovvero installate in bar e centri idonei ma chiaramente, i nuovi limiti, interessano chi gioca online.

Intanto è bene ricordare che Sassari è una delle città dove si gioca di più in tutta l'Isola ed è forse anche per questo motivo che l'amministrazione comunale ha da tempo deciso di correre ai ripari cercando di allontanare le persone dal gioco fisico, la prima ordinanza di Sassari è datata 2017, una delle prime in Italia.

Giocare online, può sembrare particolare, è un modo utile per avere sottocontrolla la situazione infatti: tutte le proposte digitali sono molto attente alle norme vigenti in Italia e persino la spesa giocata oltre che essere assicurata è normata. Esempi? Non si può stare più di un certo limite di tempo sul sito, non si può spendere più di una certa cifra e tutto, proprio tutto è ben illustrato. Certamente i sassaresi avranno incominciato a scoprire l'allegro mondo dei siti dedicati alle slot machine.

Sassari: fasce orarie per giocare perchè

Contrastate dai gestori, entrano in vigore con una delibera del Consiglio di Stato “sono legittime e non compromettono il funzionamento delle slot” . Una notizia importante per il Comune di Sassari che vince la battaglia a contrasto del gioco.

La scelta di Sassari nasce dai dati allarmanti sulla crescita della spesa e sulla diffusione di patologie legate al gioco nel territorio sardo. Nell'ordinanza sindacale varata nel 2017 si rendevano noti gli orari per slot e vlt: 8 ore al giorno: nei locali promiscui, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23; nei locali dedicati dalle 10 alle 13 e dalle 18 all’1 di notte‎. La norma è stata necessaria per la prevenzione in particolare perchè, come è noto, a Sassari sono tantissimi li adolescenti che sono tentati dalle slot.

Sembrava quasi impossibile: l'ordinanza è però valida. Nonostante tutte le lamentele e le azioni legali messe in campo.

Come tutti gli appassionati del tema sanno, il ricorso chiedeva al Consiglio di Stato di riformare la sentenza emessadal Tar Sardegna, con cui era già stata respinta l’impugnazione delle due ordinanze del sindaco di Sassari. Si pensava ad una revoca delle delibere e delle ordinanze sindacali. Invece no. Le ordinanze del sindaco sono compatibili con quanto viene normato dalle leggi nazionali in merito al gioco ed in particolare all’art. 50, comma 7, del T.u.e.l.

Sassari i numeri del gioco

Sassari è la prima città sarda per quanto riguarda la passione del gioco. Il trend sembra essere sempre in crescita nonostante le normative vigenti e le ordinanze imposte. Nel 2016 i sassaresi hanno investito 355.505.510 euro tra scommesse, slot, macchinette, lotterie istantanee e gratta e vinci. Se dividiamo il dato complessivo per i residenti, 127.525 abitanti censiti nel 2016, otteniamo di 2.787 euro ciascuno per un anno. Negli anni seguenti i dati non mutano di parecchio anche se i dati più recenti parlano di circa 516 euro a persona per il 2018. Insomma una sorta di tassa costante che ogni sassarese versa allo Stato. Tra i giochi più graditi spiccano le slot machine, immediatamente dopo i “gratta e vinci”.

Sardegna e gioco: uno strano rapporto

I sardi amano il gioco: ormai un dato di fatto. La passione impazza basta osservare qualsiasi ricevitoria o qualsiasi luogo dove siano presenti le slot machine. Di questo la politica locale se ne è accorta e l'anno che si chiude sembra essere quello di svolta. Qualche mese fa è stato approvato il Testo Unico per prevenire e contrastare il “disturbo da gioco d'azzardo”, la norma ha visto lo stanziamento di 1,9 milioni di euro per contrastare il fenomeno della lupodatia.Tra le più importanti misure spicca quella legata al il divieto di aprire nuove sale da gioco e di installare apparecchiature in locali che si trovino a una distanza entro i 500 metri da luoghi sensibili come scuole, impianti sportivi e luoghi di culto. Una norma, questa, che ha suscitato tantissimi commenti ma che comunque sembra essere gradita ai più. Peraltro le norme che regolano il gioco fisico, di per sé, sono applicabili solo alla realtà, il gioco digitale dunque diventa una alternativa, peraltro giocando online è meno possibile cadere nell'abitudine. Infatti i sistemi digitali sono costruiti e studiati in modo che persino il tempo di gioco venga limitato ed i controlli sulla sicurezza sono sempre migliori.