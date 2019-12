Mater Olbia, Grasso direttore sanitario

(ANSA) - OLBIA, 20 DIC - Dal prossimo 1 gennaio il dott. Pietro Grasso, attuale Direttore sanitario del Presidio Columbus nell'ambito della Fondazione Gemelli, assumerà l'incarico di Direttore sanitario del Mater Olbia, al posto del dott. Marcello Acciaro che cesserà la sua carica il 31 dicembre. Il cambiamento - spiegano dal Mater Olbia - è stato deciso in comune accordo fra Acciaro e la Direzione dell'ospedale e "giunge a conclusione dell'intensa fase di avvio del Mater Olbia, un percorso complesso, ricco di difficoltà ma anche di grandi soddisfazioni, nel quale il Direttore Sanitario ha avuto un ruolo di rilievo". "Ringrazio il dott. Acciaro per il fondamentale contributo che ha dato in tutta la fase di start-up - dichiara l'Amministratore delegato Giovanni Raimondi - grazie alla sua lunga esperienza e ampia competenza, tutti noi gli siamo grati e gli auguriamo i migliori successi professionali nelle nuove attività che intraprenderà". "L'esperienza del Mater è stata unica e immagino irripetibile nel mio percorso professionale - afferma Acciaro - siamo partiti da un cantiere e, in un lasso di tempo assolutamente impensabile, ora c'è una realtà ospedaliera di grande valore tecnologico e umano che dovrà ancora crescere e rafforzarsi, ma che ha già fatto capire di cosa è capace. Ringrazio tutti i compagni di avventura, nessuno escluso, con cui ho condiviso questa esperienza fantastica. Altre sfide avvincenti mi aspettano, ma porterò il Mater e gli amici che qui lascio sempre con me". "Sono certa che il dott. Grasso potrà efficacemente proseguire l'azione di Marcello - ha dichiarato la Direttrice Generale Alessandra Falsetti - contribuendo a consolidare il percorso avviato e assicurando un proficuo rapporto col sistema sanitario regionale". (ANSA).

Fonte: Ansa

