Quartu, Aron torna tra le braccia dei suoi padroni: “Ora riportateci l’altro cane”

Il più piccolo è di nuovo tra le loro braccia, ma di Sheila ancora nessuna notizia. È un sorriso a metà quello di Emanuela Dessì e Massimo Ala, i due quartesi che, stando alla denuncia presentata alla polizia, avrebbero subìto il furto di due cani dal loro giardino di casa in via San Giovanni: “Due giorni fa ho ricevuto una telefonata, una signora mi ha detto di aver ritrovato Aron, il nostro beagle, ma poi ha chiuso il telefono e non ha più risposto. Dopo pochi minuti hanno bussato alla porta. Una donna alla guida di un’auto, forse la stessa della telefonata, ci ha dato il cane e se n’è subito andata senza nemmeno darci il tempo di ringraziarla. Non so se sia la stessa persona”, spiega Massimo Ala. Il cagnolino sta bene ed è già stato rifocillato e coccolato abbondantemente da lui e da sua moglie. Adesso, però, all’appello manca Shaila, la meticcia cieca: “Continuiamo a pensare che ce l’abbiano rubata, la recinzione del nostro giardino è alta due metri, qualcuno deve averla scavalcata”. Una “sicurezza” messa anche nero su bianco in commissariato. “Sia Aron sia Shaila non sono mai fuggiti, non sono capaci di saltare recinti alti”.

Nella stessa zona di Quartu, nei giorni scorsi, sono spariti anche altri cani: “Due Pastori Tedeschi, anche loro si trovavano in un giardino chiuso”. La coppia lancia un nuovo appello attraverso il nostro giornale: “Riportateci anche la nostra Shaila, è un cane anziano ed è pure cieco. Non riusciamo a capire la ragione che possa aver spinto qualcuno a portarcela via. Potete contattarci al +393666821058″.

