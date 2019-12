Cagliari e Sardegna, arrivano i soldi per gli oratori: “Luoghi di promozione umana per i ragazzi”

“Luogo privilegiato di promozione umana dei nostri ragazzi, spazio di accompagnamento per la crescita sociale e spirituale delle giovani generazioni”. Con queste parole il presidente della Regione, Christian Solinas, commenta l’approvazione della delibera con la quale la Giunta favorisce la nascita di nove nuovi oratori, in forma interparrocchiale: 7 milioni 800mila euro alle Diocesi della Sardegna che dovranno realizzare le strutture, ciascuna delle quali sarà a disposizione di almeno tre parrocchie.

“Nell’ambito del rapporto di amicizia e collaborazione tra la Regione e la Chiesa sarda, questo provvedimento assume per noi una particolare rilevanza. Si tratta di luoghi di elevata importanza sociale, centri di educazione, presidi per i territori e punti di riferimento per migliaia di ragazzi”, ha aggiunto il Presidente.

I contributi (fino al 90% della spesa ammessa) sono stati così ripartiti: Diocesi di Lanusei, Diocesi di Tempio Ampurias e Arcidiocesi di Cagliari 1.350.000 euro ciascuna; Diocesi di Iglesias 900.000; Diocesi di Ozieri 792.225; Diocesi di Ales Terralba 772.200; Arcidiocesi di Sassari 628.650; Arcidiocesi di Oristano 459.000; Diocesi di Alghero Bosa 198.000. I lavori cominceranno nel 2020 con l’obiettivo di terminare entro il 2021.

“Gli oratori sono storicamente punti di condivisione e di aggregazione importanti per la formazione e l’educazione dei nostri giovani, in alcuni casi sopperiscono addirittura ad alcune carenze delle Istituzioni – sottolinea l’assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna – Vanno sostenuti perché sono un vero e proprio investimento nei confronti delle famiglie e delle giovani generazioni. In particolari realtà sociali possono rappresentare anche un argine alle devianze giovanili ed alle situazioni di disagio e di emarginazione. Perciò, abbiamo deciso di incrementare lo stanziamento iniziale (5,4 milioni di euro), aumentandolo fino a 7,8 milioni, riuscendo così a finanziare tutti i progetti presentati”.

