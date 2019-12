Cagliari, operazione di pulizia straordinaria nei portici di via Roma: per sicurezza spostati i clochard

Operazione di pulizia straordinaria nell’ultimo tratto dei portici della via Roma: spostati anche i clochard, ai quali sarà trovata una migliore sistemazione. Ripulita a fondo tutta l’area, un’operazione condotta dall’assessorato all’Igiene del Suolo, guidato da Alessandro Guarraccino, di concerto con gli agenti della Polizia municipale, che hanno provveduto a spostare anche alcuni clochard che bivaccavano lì da tempo. “Riportata dunque una situazione di decoro in un’area di pregio del centro città”, spiega la giunta Truzzu sempre molto attenta al decoro urbano, uno dei punti forti dal momento del suo insediamento.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.