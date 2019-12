Elmas, catturato un latitante grazie alle sue foto postate su Fb: in piscina in Spagna beveva lo champagne. Oggi è finito in trappola Andrea Carboni, che secondo gli investigatori era a capo di un gruppo criminale che aveva realizzato violente rapine ai danni di anziani nella zona di Elmas, intorno al 2015. Emergono nuovi particolari sulla importante notizia di oggi: il giovane utilizzava un nickname su Fb dove postava foto attorno alla piscina mentre beveva champagne nei pressi di Siviglia.

Una volta rientrato a Cagliari a novembre, il latitante aveva trovato rifugio a Elmas presso una sua amica 40enne che è stata denunciata per favoreggiamento dai carabinieri del nucleo provinciale. All’operazione hanno partecipato anche i Cacciatori di Sardegna. L’uomo ha una condanna per oltre sei anni di carcere: è stato tradito dalle foto pubblicate sui social network, i carabinieri sono riusciti a identificarlo dopo lunghe ricerche per poi trovarlo nella casa della sua amica.

L’hanno dunque trovato a Elmas, in casa di una donna di 40 anni con la quale aveva una relazione segreta. Andrea Carboni, 25 anni, è stato arrestato: è lui la “mente” della banda che, tra il 2013 e il 2015 ha compiuto almeno nove rapine. Una gang terribile, tutta composta da giovani che, all’epoca dei fatti, avevano tra i ventuno e i trent’anni: in un’occasione, addirittura, come ricordano i carabinieri, “avevano segregato un pastore di settant’anni, utilizzando un taser elettrico”. Carboni era stato condannato, ma deve scontare ancora sei anni e nove mesi. Negli ultimi tempi si era trasferito in Spagna, utilizzando una carta d’identità smarrita da un’altra persona. Poi è tornato a Elmas, sotto falso nome: il blitz dei militari è avvenuto ieri sera, col supporto dello squadrone dei cacciatori di Sardegna.

