Cagliari, la laguna di Santa Gilla non è più inquinata: “Sì alla pesca di cozze e vongole”

L’Assl dà il doppio ok alla pesca di molluschi nella laguna di Santa Gilla: una settimana fa lo stop per la presenza di colibatteri, adesso è nuovamente possibile pescare cozze, vongole, ostriche e cannolicchi. Sì anche alla vendita: “Dai recenti campionamenti i valori sono risultati al di sotto di quelli previsti dalla normativa vigente e, pertanto, è possibile da oggi riprendere l’attività consentita quindi la raccolta, commercializzazione e immissione al consumo di molluschi bivalvi estratti dalle acque della zona denominata Laguna Santa Gilla Zona Veneroidi e della zona denominata Laguna di Santa Gilla Zona Sud. Anche in questi giorni continuano, ai fini della tutela e della salvaguardia della salute dei consumatori, le attività di monitoraggio da parte del servizio di Ats Assl di Cagliari”. Una bella notizia per i circa 200 pescatori, ma la loro esultanza non è totale: “Allo stato attuale”, denuncia il presidente della cooperativa Stefano Melis, “non è ancora possibile pescare le ostriche perchè si trovano sul pelo dell’acqua, nuovamente marrone. Inoltre, siamo a ridosso del Natale ed è difficile che la maggior parte di noi venga a pescare lunedì 23 o martedì ventiquattro dicembre”.

Fonte: Casteddu On Line

