Babbo Natale? Nel 2019 non utilizza solo la slitta per consegnare i doni, ma anche l’elicottero del comando del centro Csas del Novantesimo reggimento dell’Aeronautica militare. È proprio questo il mezzo che ha utilizzato per venire a far visita ai bimbi malati del reparto di Pediatria dell’ospedale Brotzu: i militari hanno acquistato tantissimi giocattoli e li hanno fatti consegnare direttamente dall’uomo “simbolo” del Natale. Bambole, cappellini, costruzioni, giochi di società e pupazzi: tutti tirati fuori dal maxi sacco marroncino. Una bellissima iniziativa a ridosso del giorno più magico dell’anno: tutti i bambini sono rimasti col naso incollato alle finestre del reparto del secondo piano per non perdersi l’arrivo, dal cielo, di Santa Claus. E la loro attesa è stata ripagata nel migliore dei modi: tanti giochi per cercare di distrarsi durante il ricovero in ospedale.

L'articolo Cagliari, Babbo Natale arriva in aereo al Brotzu: sacco pieno di doni per i bimbi malati proviene da Casteddu On line.