Udinese; Gotti, domani conta vincere

(ANSA) - UDINE, 20 DIC - "È chiaro che domani conta vincere ma non possiamo perdere di vista il fatto che mancano ancora 23 partite da qui a fine campionato". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, nella consueta conferenza stampa alla vigilia dell'ultima gara del 2019, domani in casa con il Cagliari.

"Ci stiamo tutti abituando al qui e subito e sembra che tutto finisca oggi o domani, ma nel calcio ci sono tempi ed esigenze precise. C'è grande esigenza di punti perché la classifica è diventata quello che è diventata però non possiamo perdere di vista la situazione generale", ha rimarcato il concetto, convinto che a "questa squadra, al di là delle sue potenzialità, per quello che ha espresso in campo manchino 3-4 punti che sarebbero la differenza tra questa classifica e un modo di lavorare più sereno". "Non li abbiamo - ha chiosato - e dobbiamo andare a recuperarli". (ANSA).