A Milis, la festa dei vini continua anche a Natale

Doppio appuntamento per l’edizione speciale della Rassegna dei vini novelli

Manca poco all’edizione speciale, in clima natalizio, della consueta rassegna dei vini novelli a Milis. Domani e domenica, la Pro Loco e il comune di Milis ripropongono l’evento dedicato ai vini, in programma lo scorso 9 e 10 novembre e rimandato a causa della pioggia.

Le serate dedicate al gusto e al vino animeranno di nuovo, in perfetto clima natalizio, Palazzo Boyl e la Corte Milese di ex Casa Bagnolo, piazza Nartiti e piazza S. Agostino, e Villa Pernis.

La rassegna inizierà domani, alle 12, nel giardino di Villa Pernis con Agriexperience-Mercato di Campagna Amica, esposizioni didattiche, e Agrifood a cura di Coldiretti. Nel pomeriggio, alle 15 e anche domani, alle 11, si terrà il percorso del vino in via S. Agostino oltre alle varie degustazioni. Presenti per la rassegna i mercatini di natale, street food, live music e animazione per bambini e, infine, possibilità di fare visite guidate ai monumenti di Milis.

A Villa Pernis, invece, si potranno degustare i vini delle cantine dell’Associazione “Donne del Vino”, mentre nella Corte Milese si terranno laboratori artigianali, degustazioni di piatti tipici e sarà allestita anche una mostra artistica.

Domani, a conclusione della prima serata della rassegna, dalle ore 21, ci sarà l’intrattenimento musicale con dj set.

I vari gazebo allestiti per il centro storico del paese ospiteranno i vini e gli altri prodotti ma serviranno anche per accogliere i visitatori che potranno usufruire, inoltre, degli spazi interni di Villa Pernis arredati per l’occasione.

Nei punti di degustazione con i calici, le indicazioni e i vini, si potranno assaggiare anche zippole e dolci sardi, caldarroste e ortau, miele e salumi, pesce fritto e agrumi, vino caldo, spremute e zuppa di ceci.

Venerdì, 20 dicembre 2019

