Ad Ales, gran finale per il festival Rete dei Castelli della Sardegna

La Rete Sarda dei Castelli nasce nel 2016: un insieme di sei fortificazioni presenti su tutto il versante meridionale del Giudicato d’Arborea, eccezion fatta per il Castello di Sanluri. Ne fanno parte i comuni di Ales, Las Plassas, San Gavino Monreale, Laconi, Sanluri e Villamar. Nel 2019 i comuni si legano ulteriormente per avviare il progetto “C’è Festa al Castello”. un ricco programma di eventi utili a coltivare sul territorio i talenti e le competenze, il pubblico e le dinamiche culturali, e a valorizzare monumenti storici e il periodo ad esso legato. Un viaggio lungo due mesi che si prepara così alla serata finale, quella di domani ad Ales, tra spunti di riflessione e le note carezzevoli della musica d’autore italiana.

In serata ci si sposterà poi nella piazza della Cattedrale, per il concerto dei Mocambo Quintet, alle 20. Il loro repertorio spazia tra le opere dei grandi autori italiani come Ivano Fossati, Lucio Dalla, Pino Daniele e Paolo Conte, al quale la band destina la maggior parte dei brani in programma. I componenti del gruppo sono musicisti di lunga esperienza come Sesse Corrias (chitarre e voce), Sandro Mura (Pianoforte), Pierpaolo Frailis (Batteria), Alessandro Atzori (Contrabasso), Marco Argiolas (Sax e clarinetto).

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.