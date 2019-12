A Santu Lussurgiu inizia il Natale, con tanti eventi

Sabato 28 dicembre dalle 15, infine, dalla sede della Pro Loco, in via Santa Croce, un tour tra i presepi del quartiere accompagnati dalle musiche delle launeddas.

Gli appuntamenti proseguiranno poi per Santo Stefano, giovedì 26 dicembre, alle 19, nella Chiesa Santa Maria degli Angeli, per il “Concerto di Natale”, con il coro della Polifonica lussurgese Monteverdi e il Coro Santuanne di Siamanna.

Anche a Santu Lussurgiu arriva il Natale, con un ricco programma di eventi organizzato dalla Pro Loco. Primo appuntamento questa sera, dalle 20, in piazza Monsignor Sanna Porcu (ex Mercato), con il “Il villaggio di Babbo Natale”: giochi, pop corn, trucco bambini e tanto altro.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.