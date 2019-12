Cagliari, dopo le proteste arriva la Municipale: sgomberato il bivacco di sbandati in via Roma

Via gli sbandati da sotto i portici di via Roma. Dopo le proteste di Francesco Caddeo, titolare della Locanda Caddeo, stamattina la polizia Municipale ha fatto sgomberare l’area, davanti all’ex filiale del Monte dei Paschi. Sul posto è arrivata una pattuglia del comando di via Crespellani: il gruppetto di persone è andato via senza protestare. Poi, gli operai dell’igiene urbana del Comune hanno ripulito tutto il pavimento utilizzando la macchina spazzatrice e una “lancia” d’acqua. Proprio ieri il padrone del locale aveva lanciato un sos su Facebook: “Pipì, escrementi, alcol e droghe sono all’ordine del giorno e nessuno di questi personaggi perde occasione per importunare sia passanti che miei clienti”. Adesso, tutta la zona è stata ripulita.

Fonte: Casteddu On Line

