Anche questo Natale torna a Cagliari il Babbo Natale in Vespa che si propone di animare le vie dello shopping cittadino con decine di Babbi Natale a cavallo delle mitiche Vespa di ogni epoca e colore.

L’evento quest’anno è doppio: sabato 21 si parte dalla via Azuni mentre domenica 22 da Piazza Garibaldi.

Uno sciame di Babbi Natale sulle loro Vespa sfilerà per le principali vie dello shopping cittadino fermandosi, di tanto in tanto, a distribuire pacchetti di dolciumi ai bambini che incontrano sui lati delle vie: regalo che sappiamo, anche dalle precedenti edizioni, quanto renda felici i bambini nel momento in cui lo ricevono dalle mani di un Babbo Natale a cavallo di una Vespa.

Il Vespa Club Cagliari, con la collaborazione del Vespa Club Karalis, anche quest’anno organizza un evento che si ripete per il dodicesimo anno con una formula sempre arricchita di piccole novità e che contribuisce ad animare in modo originale gli eventi che il Comune di Cagliari organizza per accrescere l’atmosfera del Natale cittadino.

L'articolo Cagliari, ritorna l’atteso Babbo Natale in Vespa proviene da Casteddu On line.