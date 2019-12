Sotto l’albero un regalo anche per gli sportivi e col risparmio

Ohara Sport torna a Oristano per le feste e per i saldi con un outlet e tante promozioni

Lo avevano fatto intendere quando con un simpatico “arrivedorci” avevano lasciato la città di Oristano. Non era un addio. E, infatti, sono tornati. Dal 6 dicembre Ohana Sport e il suo staff sono di nuovo in città, in pieno centro storico, con un outlet di articoli sportivi, in via Pietro Riccio 15. Renzo Mereu e i suoi collaboratori hanno mantenuto la promessa. “Abbiamo a cuore la città e tutti i clienti che per oltre 6 anni ci hanno scelto e accompagnato nel nostro lungo viaggio imprenditoriale nel capoluogo di provincia”, spiega il giovane imprenditore di Terralba, presidente del Centro commerciale naturale Neapolis. “Tanti vengono a farci visita negli altri punti vendita, e in moltissimi ci chiedevano una nuova apertura a Oristano”. Ora Ohana Sport è nuovamente a Oristano, ed è tornato proprio nel periodo di Natale, per permettere a chi ha a cuore uno sportivo di fargli trovare sotto l’albero l’oggetto del desiderio, risparmiando. “Abbiamo deciso di testare proprio su Oristano un nuovo format outlet, nel mondo retail”, spiega Mereu, dall’esperienza decennale nel settore, “con oltre 10 mila articoli dei migliori brand del panorama sportivo con riduzioni fino al 70%”

Tanti i marchi presenti nel nuovo punto vendita, con prezzi ridotti. Tra questi Mizuno, Macron Merchandising Cagliari, Saucony, Diadora, Joma, Legea, Pickwick, Everlast e Freddy. Negli scaffali magliette, felpe, tute e scarpe. E ancora, cuffie, sciarpe e giacconi da indossare con comodità, ma sempre con stile. Ohana Sport resterà aperto solo fino al 31 gennaio. E dal 21 al 24 dicembre effettuerà l’orario continuato proprio per permettere ai più ritardatari di non mancare all’appuntamento sotto l’albero. “Siamo nati pensando allo sport, senza dimenticare lo stile”, spiega ancora il titolare di Ohana Sport, che considera il suo team una grande famiglia. “La nostra è una storia di passione, un’avventura alla scoperta di prodotti sempre nuovi e innovativi, da condividere con i nostri affezionati clienti, che accompagniamo alla ricerca dei capi migliori per tutta la famiglia, per far vivere al meglio a tutti i componenti le attività sportive e il tempo libero”. “Lo sport è benessere”, spiega il titolare di Ohana Sport, “ed è importante praticarlo con l’abbigliamento e gli accessori giusti. I nostri consulenti aiutano i clienti a farlo, senza dover rinunciare a un look che renda unico”.

















Fonte: Link Oristano