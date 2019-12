Tamponamento sulla statale 195, tre auto coinvolte tra Cagliari e Capoterra: ferita una donna. Incidente stradale in serata nella SS195. Una Fiat Marengo percorreva la S.S. 195 con direzione di marcia Cagliari – Capoterra. Arrivato al Km. 4bis circa, per cause in fase di accertamento, ha tamponato una Ford Fiesta, che dopo l’urto è stata spinta in avanti ed è andata a sua volta a colpire una Dacia Sandero. La conducente della Fiesta è stata trasportata all’ospedale Marino in codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di rito.

