Cagliari, scontro tra auto in via Torricelli: due donne trasportate all’ospedale

È di due donne ferite e trasportate all’ospedale Marino in codice giallo il bilancio finale dell’incidente avvenuto in serata a Cagliari in via Torricelli, quasi all’incrocio con via Flavio Gioia. Una delle due guidatrici, al volante di una Daewoo Matiz, è andata a sbattere contro una Fiat Panda. A causa del forte impatto, la Fiat si è ribaltata, finendo nella carreggiata opposta. Al volante c’era un’altra donna, rimasta ferita. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta anche una pattuglia della polizia Municipale per i “classici” rilievi di legge.

