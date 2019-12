Un magico Natale a Monserrato, ecco tutti gli eventi di Pauli Christmas per adulti e bambini

Monserrato entra nel vivo degli eventi natalizi, una programmazione che accontenta i gusti di tutti, sia degli adulti che dei bambini, con la presenza, in cartellone, di eventi promossi dalle scuole, di eventi culturali, come concerti, rappresentazioni teatrali, ma anche ricreativi e di spettacolo tipicamente natalizi, ma che tiene in considerazione le famiglie in difficoltà, con diversi eventi solidali. L’Assessora alla Cultura e Spettacolo del comune di Monserrato Emanuela Stara si ritiene soddisfatta della risposta positiva delle Associazioni che hanno aderito e sono intervenute per l’organizzazione della manifestazione che, quest’anno, si veste di alcune novità come il nome che porta, PAULI CHRISTMAS ed è supportata dalla Proloco e dall’Associazione Pauli in Festa, altro cambiamento che vede l’amministrazione promotrice della collaborazione tra associazioni, che, naturalmente, abbiano i giusti requisiti per organizzare tali eventi. Anche il Sindaco Tomaso Locci ritiene che, nonostante un bilancio di origine commissariale che prevedeva scarse risorse, l’amministrazione sia riuscita a realizzare a Monserrato un decoroso susseguirsi di eventi legati al Santo Natale, a decorare le strade per sostenere il commercio cittadino, allietare le giornate dei bambini e permettere ai monserratini di festeggiare a Monserrato il nuovo anno esplosivo con la presenza dei Non Soul Funky, dello Zoo di 105 ed i tradizionali fuochi artificiali di mezzanotte​.

Fonte: Casteddu On Line