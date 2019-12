Danni del maltempo a Sinnai, il Comune pronto a proclamare lo stato di calamità naturale

Dopo il temporale e i danni il Comune di Sinnai si prepara a proclamare lo stato di calamità naturale. Il sindaco Tarcisio Anedda invita fin d'ora i cittadini a denunciare al Comune i danni subiti.

Fin da ieri pomeriggio, il primo cittadino ha convocato il centro operativo insieme ai tecnici del Comune, associazioni di protezione civile, vigili del fuoco e polizia locale; impegnati da subito per verificare i danni e per raggiungere diverse famiglie isolate. "Questa mattina - si legge in un comunicato del Comune di Sinnai - sono ripresi gli interventi e la messa in sicurezza ma rimane lo stato di emergenza".

A Tasonis la forza e la portata dell'acqua hanno distrutto due ponti e allagato le sedi stradali, molte abitazioni risultano isolate.

Problemi anche nelle campagne di Santu Bartzolu e Taulaxia, dove le strade sono impraticabili e le famiglie e le aziende isolate.

Nella zona Santa Barbara di Solanas, il rio ha esondato creando difficoltà per i collegamenti.

Sulla strada statale 125 e la provinciale 17 persistono disagi poiché la sede stradale è invasa da detriti provenienti dalle vie laterali sterrate, si è chiesto l'intervento dell'Anas e della città metropolitana.

Al disagio delle persone si aggiunge quello degli allevatori che hanno l'azienda isolata.

L'attività della protezione civile comunale è in stretto contatto con quella regionale.

L'amministrazione presidia tutta le zone interessate per valutare danni e interventi per il ripristino dello stato dei luoghi.

Sarà dichiarato lo stato di calamità naturale.

Fonte: L'Unione Sarda