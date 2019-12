Schianto sulla 125, un morto a Castiadas

Incidente mortale nel primo pomeriggio lungo la statale 125, all'altezza di Olia Speciosa, nel territorio di Castiadas. La dinamica dell'incidente e le generalità della vittima non sono ancora state diffuse, sul posto stanno operando i carabinieri. Da quanto si apprende, per cause non ancora accertate, si sono scontrate frontalmente una Mercedes e una Nissan. Nel violento impatto il conducente della Mercedes è morto sul colpo. Gravemente ferito il guidatore della Nissan trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Vito per i rilievi, un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.

Fonte: Ansa

