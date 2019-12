Auto ribaltata, gasolio sulla 195 e shopping natalizio: traffico paralizzato in mezza Cagliari

Un’auto ribaltata in via Torricelli. Due i feriti estratti dai Vigili del fuoco, (sul posto assieme alla polizia municipale, alla forestale e all’ambulanza del 118). Ma il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Lamentele degli automobilisti per la viabilità paralizzata anche da tante altre parti della città. Una perdita di gasolio dopo uno scontro tra auto e camion ha bloccato la 195. Il tutto ha coinciso col traffico legato allo shopping natalizio che ha congestionato le strade attorno alle tradizionali vie degli acquisti cittadine.

Fonte: Casteddu On Line

