Tragedia a Solanas: Uomo di 55 anni muore durante una battuta di caccia

Tragedia questa sera a Solanas.

Un uomo di 55 anni si è sentito male durante una battuta di caccia ed è morto.

Il cacciatore, da quanto sia apprende, era in compagnia di altre persone.

Poi si sarebbe avventurato in una zona impervia, improvvisamente si è sentito male - forse colpito da un infarto - accasciandosi sul terreno.

Immediata la chiamata al 118 e l'arrivo sul posto dell'Elisoccorso. I medici, purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto stanno intervenendo i carabinieri della Compagnia di Quartu che stanno cercando di raggiungere il punto in cui è avvenuta la tragedia e i vigili del fuoco.

Fonte (ANSA)

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.