L’assessore al turismo visita le mostre “Alfabeti” e “Il Tornio di via Figoli”

L’esponente regionale ha visitato anche la mostra “Alfabeti”, nell’ambito del festival dedicato alle arti applicate e performative, allestito nella sede Cma di via Cagliari 139 (angolo via del Porto).

Tappa nel Palazzo Arcais, in corso Umberto, dov’è allestita la mostra de “Il Tornio di via Figoli”, la vetrina di ceramica, arte orafa e cosmesi. Ad accoglierlo, il sindaco Andrea Lutzu, accompagnato dagli assessori Stefania Zedda e Pupa Tarantini, insieme al presidente della Pro Loco, Gianni Ledda. L’assessore si è complimentato per l’iniziativa.

Visita, questa mattina, dell’assessore regionale dell’Artigianato e Turismo, Gianni Chessa alle mostre “Alfabeti” e “Il Tornio di via Figoli”, allestite in questi giorni a Oristano.

Fonte: Link Oristano

