Cagliari, auto contro camion: 200 litri di gasolio in strada e traffico in tilt sulla 195

Incidente stradale questo pomeriggio alla rotatoria tra la SS 195 e la dorsale consortile “Macchiareddu”. Una Fiat Panda condotta da un 81enne residente in provincia, diretto verso Capoterra, dalla SS 195 si immetteva in rotonda scontrandosi con un autocarro condotto da un 41enne cagliaritano che si dirigeva verso il polo industriale.

L’urto danneggiava il serbatoio del carburante del grosso mezzo che perdeva circa 200 litri di gasolio che si cospargeva su tutta la sede stradale. Inevitabili i disagi per il traffico con lunghe code in tutti i sensi di marcia. Fortunatamente non si registravano feriti. Sul posto interveniva la Polizia Locale di Cagliari per mi rilievi di legge, Vigili del fuoco e Anas per la messa in sicurezza della zona interessata dall’evento.

