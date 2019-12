Regione Sardegna, in arrivo 800 tirocini per i disoccupati: 600 euro mensili per 6 mesi

L’attivazione dei tirocini fa parte del programma denominato “TVB Sardegna LavORO” (che unisce gli acronimi Tirocini, Voucher, Bonus agli obiettivi stessi del programma Orientamento, Rafforzamento delle competenze e Occupazione). L’iniziativa prevede l’attivazione di tirocini rivolti a cittadini disoccupati con più di 35 anni, residenti in Sardegna (o extracomunitari regolarmente soggiornanti) che non abbiano già fruito di tirocini cofinanziati da fondi pubblici nel 2017 e 2019. In totale saranno attivabili 800 tirocini.

“La formazione professionale sta assumendo sempre più un’importanza strategica nel mondo produttivo, perché viene incontro ai fabbisogni espressi dalle aziende e alle esigenze dei giovani di acquisire competenze. Ed è volontà della Giunta proseguire e rafforzare l’impegno nella direzione della promozione integrale della persona attraverso la formazione e il lavoro”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas, dopo l’approvazione della delibera, proposta dall’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, che stanzia quasi tre milioni di euro – a valere sul Por Fse 2014/2020 – a favore dei tirocini extracurriculari, per promuovere l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro da svolgersi in Sardegna, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (green economy, blue economy, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale) e di cui il 38 % è riservato ad azioni dirette alle donne.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.