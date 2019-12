Il vitello in spiaggia non c’è più: il sindaco di Cabras smentisce il consigliere La carcassa è stata già rimossa

La carcassa del vitello spiaggiata sul litorale di Seu, nella costa di Cabras, è stata già rimossa da quasi dieci giorni. Il sindaco di Cabras Andrea Abis smentisce così il consigliere comunale d’opposizione Antonello Manca, che questa mattina sul nostro giornale aveva denunciato la mancata rimozione.

“Leggo un articolo pubblicato poco fa su LinkOristano e osservo che continua, imperterrita, la campagna di disinformazione e di delegittimazione del consigliere Manca nei confronti dell’amministrazione comunale”, ha scritto il sindaco Andrea Abis in un post.

“Stavolta”, prosegue il primo cittadino, “se la prende contro l’incapacità dell’amministrazione di essere efficace alla tutela della salute e dell’ambiente e lancia accuse agli uffici, con il solito perenne riguardo particolare per la direzione della AMP. Pongo una domanda. Ma Lei consigliere Manca si informa, verifica, valuta di persona oppure si affida alle chiacchiere e agli umori delle persone? Perché devo portarLa a conoscenza del fatto che la, ormai da Lei resa celebre, carcassa di vitello, quella che Lei afferma essere presente ancora oggi, dopo quasi un mese, nella spiaggia di Seu, con grave rischio e danno per tutti, è stata già rimossa e trattata nei termini di legge dal Comune-Amp da più di una settimana. Il Servizio di polizia ha provveduto al sopralluogo in data 27 novembre scorso e di nuovo, congiuntamente al servizio veterinario della ATS Sardegna, in data 6 dicembre 2019. In tale occasione è stato concordato con il Servizio veterinario il protocollo operativo per il relativo intervento. Il Comune ha provveduto all’intervento definitivo in data 11 dicembre”.

“La informo inoltre che, così non rischia di sbagliare”, conclude il sindaco Abis, “nel frattempo sono state parimenti recuperate e smaltite altre due carcasse di delfino rinvenute spiaggiate presso la stessa località di Maimoni-Seu lunedì scorso 16 dicembre, a distanza di soli due giorni dalla segnalazione giunta in AMP. Questa, se mi consente, è efficienza, non sbandierata ma reale”.

Il consigliere Antonello Manca ha subito replicato e ha chiesto di verificare gli atti che certificano le operazioni di smaltimento.

“Dagli atti pubblicati”, ha risposto Manca, “non risultano operazioni di smaltimento e non è dato sapere cosa sia stato fatto per lo smaltimento della carcassa di animale. Vorrei acquisire gli atti relativi in modo da rasserenare chi oggi mi ha sollecitato un intervento e una giusta conoscenza di ciò che è stato fatto per garantire in totale sicurezza la frequentazione di un area prossima all’arenile, con le date da lei indicate”.

