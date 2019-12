Dall’estate 2020 via alla tratta Cagliari-Tolosa con EasyJet

La compagnia Easyjet ha annunciato oggi, giovedì 19 dicembre 2019, la rotta Cagliari – Tolosa fra le novità previste per il network 2020. I collegamenti saranno tra Cagliari e Tolosa di Easyjet saranno operativi da fine giugno della prossima estate.

“La nuova rotta Cagliari -Tolosa di EasyJet, attiva dalla stagione estiva 2020, testimonia la solidità di una partnership avviata nel 2005. La compagnia inglese è stata infatti la prima low cost a credere e investire nel nostro aeroporto” ha dichiarato Gabor Pinna, presidente di Sogaer, società di gestione del ‘Mario Mameli’.

“Il vettore, che nel 2019 si attesterà sui 440mila passeggeri trasportati da e per Cagliari e su una crescita di traffico annua pari al +6%”, ha proseguito Pinna, “scommette sul successo dei collegamenti per Tolosa forte del fatto che la Francia è oggi il quarto mercato dell’Aeroporto di Cagliari per volumi di traffico con un totale di oltre 150.000 viaggiatori nel 2019”.

“Per noi, ampliare e diversificare l’offerta di voli in campo internazionale resta un obiettivo prioritario e il lavoro che stiamo facendo in tal senso sta dando i suoi frutti sul fronte turistico e su quello più generale della mobilità dei sardi e delle opportunità di sviluppo economico delle loro aziende: in quattro anni siamo passati dai 638.146 passeggeri internazionali del 2016 ai circa 1.350.000 di oggi per un incremento del 111%”, ha concluso Pinna.

