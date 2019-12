Dalla Regione 40 milioni per le imprese artigiane

“Abbiamo deciso di anticipare alcuni contenuti già nella prima versione “tecnica” della Finanziaria”, prosegue Fasolino, “per dare la percezione che la Giunta Solinas intende far parlare i fatti anziché limitarsi agli annunci. Nei prossimi giorni incontreremo nuovamente le associazioni di categoria per condividere, passo dopo passo, questo percorso virtuoso”.

Analogo commento positivo in merito all’approvazione del provvedimento da parte dell’assessore alla Programmazione, Giuseppe Fasolino, che sottolinea la visione strategica alla quale si ispira il documento contabile. “Stiamo presentando una Finanziaria tecnica per dare il via all’esercizio provvisorio e condividere con il Consiglio, le categorie e i territori i contenuti politici che saranno oggetto di un maxi-emendamento in cui emergerà il vero carattere dell’Isola: una Sardegna che affronta il presente ma è proiettata verso il futuro”.

“L’obiettivo”, spiega il presidente Solinas, “è quello di portare al 40 per cento la quota a fondo perduto, prevista nelle misure della legge n. 949 del 1952. La Regione vuole incoraggiare concretamente una Sardegna che, forte delle sue tradizioni e della sua operosità, può conquistare gli scenari nazionali e internazionali proponendo i suoi prodotti in chiave moderna e competitiva”.

Fonte: Link Oristano

