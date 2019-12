Nuova allerta meteo su tutta la Sardegna, ritornano piogge e temporali

Poche ore di tempo per “rifiatare”, dopo le bombe d’acqua che si sono abbattute su tutto il sud Sardegna, ma il maltempo è pronto a tornare, e stavolta su tutta l’Isola. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo “gialla” dalle 15 alle 23:59 di venerdì 20 dicembre. Rischio idrogeologico e idraulico su Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro. In Gallura, invece, solo criticità idrogeologica. Il colore dell’allerta è il più basso, “giallo”, quindi non dovrebbe ripetersi una situazione come quella che è stata vissuta sino a poche ore fa sul Campidano e, soprattutto, su quella parte est dell’Isola nella quale l’ultima allerta diramata è stata “arancione”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.