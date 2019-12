Irene Loche aprirà il concerto di Edoardo Bennato a Lanusei

Irene Loche, dal suo trio blues “Sunsweet Blues Revenge”, si riscopre in questo progetto solista, più intimo, in cui diverse sonorità appartenenti al folk e soul si incontrano, dando spazio a nuovi ritmi. Un anno particolarmente importante, per Irene Loche questo, che dichiara: “Il 2019 è stato un anno molto bello, a livello umano e professionale. Ho avuto modo di fare concerti bellissimi, intraprendere nuove collaborazioni ma anche di seminare e lavorare su ciò che sarà protagonista del nuovo anno: il trasferimento negli State, il nuovo disco e le nuove date”.

Appuntamento domani, al teatro “Tonio Dei” di Lanusei alle 20.30. Per l’occasione, Irene Loche si esibirà presentando alcuni pezzi del suo ultimo progetto musicale “Acoustic Live Blues Session”, una raccolta di brani blues registrati in studio che anticiperà l’uscita del nuovo disco a marzo.

Fonte: Link Oristano

