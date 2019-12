La Madonna di Spagna raccontata ai bambini in un libro illustrato

“L’interazione che si sviluppa con i vari protagonisti”, prosegue don Ignazio, “educa tutti a crescere nella generosità, nella bontà, nel dono di sè, nel gioco di squadra, nella gioia e spinge ad accrescere in tutti la cura e la custodia del creato come luogo dove Dio agisce e opera a favore delle sue creature”.

“Le creature unite nell’accogliere al meglio l’arrivo provvidenziale della Madonna”, afferma il parroco di San Vero Milis don Ignazio Serra, “ci invitano a non soffermare la nostra attenzione solo sull’uomo e la donna di ieri e di oggi, capaci di accogliere o di rifiutare il dono che li raggiunge qui e ora, ma sposta la nostra attenzione sul tutta la creazione, i fiori e gli animali, che nella narrazione interagiscono ed educano il piccolo e anche il grande lettore a comprendere che tutto è connesso, come ci ricorda papa Francesco nella Laudato Si'”.

Cinque i racconti offerti ai piccoli lettori, che si sviluppano facendo interagire Madre e Figlio con gli elementi del creato: Perlina, la goccia d’acqua di mare, che la segue sino alle coste della Sardegna; “Zoppedda Bantaredda”, la piccola capretta; poi un asfodelo; una coppia di buoi e, in ultimo, tutti i santi della parrocchiale, che non vedono l’ora di averli tra loro.

Fonte: Link Oristano

