Strade, marciapiedi e reti di scolo: nuovi cantieri ad Arcidano

I lavori annunciati dal Comune e previsti in primavera Nuovi lavori nel centro urbano di San Nicolò d’Arcidano. Nei giorni scorsi è stato approvato dalla Giunta comunale lo studio di fattibilità tecnico-economico dei “lavori di realizzazione e manutenzione straordinaria urbanizzazioni primarie nel centro abitato”. Gli interventi inizieranno nella primavera del 2020. “Le opere di urbanizzazione primaria del centro abitato”, spiega il sindaco Emanuele Cera, “riguardano le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti edificabili, gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle caratteristiche degli insediamenti, i condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque nere e i relativi allacciamenti alla rete principale urbana, compresi gli impianti di depurazione, la rete idrica, costituita dalle condotte per l’erogazione dell’acqua potabile e relative opere per la captazione, il sollevamento ed accessorio, nonché dai necessari condotti d’allacciamento alla rete principale urbana”.

L'importo complessivo degli interventi ammonta a 252.677,38 euro di cui 10.097,57 proveniente da fondi comunali, 142.579,81 euro del mutuo ex centro storico e 100 mila euro provenienti da fondi regionali, concessi nell'ultima variazione di bilancio. "Nel nostro caso specifico", prosegue Cera, "provvederemo alla bitumatura delle strade maggiormente compromesse, al rifacimento della segnaletica orizzontale e dei marciapiedi ove necessario, potenzieremo la rete di scarico delle acque meteoriche con realizzazione di caditoie nei punti critici del paese e sarà realizzata la predisposizione della rete telefonica fissa nel piano di zona via Liguria, Via Piemonte e Via Valle d'Aosta". "Con questo ulteriore intervento", conclude il sindaco, "che si prevede abbia inizio a marzo 2020, contiamo di "sistemare" ulteriormente il centro abitato nelle sue criticità, soprattutto a seguito dei lavori eseguiti ed ancora in atto, della predisposizione i rete gas e fibra ottica". Giovedì, 19 dicembre 2019

Fonte: Link Oristano