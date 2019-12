Pontile abusivo sequestrato a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 19 DIC - La Guardia costiera di Olbia ha messo sotto sequestro a Cala Saccaia, nella zona industriale, un pontile abusivo realizzato con materiali di scarto. I militari della capitaneria di porto, guidati dal comandante Maurizio Trogu e in collaborazione col quarto nucleo degli operatori subacquei di Cagliari, hanno dato seguito a quanto disposto dalla Procura di Tempio Pausania al termine delle indagini da cui è emerso che il pontile rappresenta un serio pericolo per l'ambiente e per l'incolumità pubblica. La denuncia nei confronti di ignoti è per abusiva occupazione di demanio marittimo. Sono state rimosse anche tre imbarcazioni abbandonate sul litorale prospiciente, conferite ad una ditta specializzata per lo smaltimento grazie all'intervento dell'Autorità portuale. (ANSA).

Fonte: Ansa

