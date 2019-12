Sinnai, furia dell’acqua a Is Tasonis: “Ponticelli e muri crollati, siamo disperati”

Emergenza maltempo anche a Sinnai. Gli abitanti del villaggio di Is Tasonisl, da ieri sera, sono isolati. Claudia Prinzivalli, residente in via Cottard, ha mandato foto e video alla nostra redazione: “È crollato il ponticello di accesso, la furia del fiume non ha risparmiato nulla. Le recinzioni e i muri di alcune villette sono stati abbattuti, le case sono invase dall’acqua. Qui vivono circa 200 persone e in tanti non possono ancora uscire dalle loro abitazioni”.

