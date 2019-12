Il carnevale di Samugheo A Maimone compie 25 anni: i numeri di un grande successo

“I dati a nostra disposizione ci dicono che nel 2019 la copertura sui canali social è stimabile in 550.000 utenti raggiunti. Le presenze il giorno dell’evento e il numero degli spettatori che hanno seguito la diretta streaming hanno confermato la riuscita della manifestazione. A Maimone è un evento che funziona, con una storia di successo alle spalle. Ora siamo al lavoro per scriverne il futuro”.

“Ripartiamo da un 2019 da record per scriverne altri nel 2020 – spiega il nuovo Presidente del Gruppo Etnico Mamutzones de Samugheo Igor Saderi. – Venticinque edizioni rappresentano un grande traguardo ma il segreto di questo evento è rimettersi in discussione continuamente”.

“Su Carrasegare Antigu Samughesu”, organizzato con il patrocinio della Fondazione di Sardegna e del Comune di Samugheo, è una delle date da cerchiare in rosso per chi ama lo spettacolo offerto dalle figure del carnevale tradizionale barbaricino, pronte ad intrattenere il pubblico assiepato nelle vie del paese.

Sulla scia degli apprezzamenti ricevuti, il Gruppo Etnico Culturale Mamutzones de Samugheo è al lavoro per un evento che richiama migliaia di visitatori da ogni parte dell’isola e non solo.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.