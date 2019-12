Forte pioggia a Cagliari, sos a Sant’Elia: “In piazza Demuro l’acqua sta entrando nelle case”

Maltempo nel sud Sardegna, e a Cagliari inizia la “conta” dei disagi. Il nostro lettore Emanuele Conti ci ha contattato per segnalare una situazione di emergenza “a Sant’Elia, nella palazzina di piazza Demuro 3. Al primo piano abitano mia nonna Lina e mio nonno Bruno, sono entrambi anziani. L’acqua sta entrando dalle pareti e non sanno come fare. Hanno già chiamato i Vigili del fuoco ma, dopo due ore, non sono ancora arrivati”, spiega Conti. “Non è la prima volta che capita, purtroppo. Sono anni che attendiamo che Area svolga tutti gli interventi di riqualificazione degli appartamenti”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.