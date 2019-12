Quartucciu, notte da incubo per gli abitanti di Piscina Nuxedda: “L’acqua stava portando via la macchina”

Quartucciu, notte di vera paura per gli abitanti della zona Piscina Nuxedda. La forte pioggia che si è abbattuta ieri notte ha provocato danni e allagamenti, e non pochi disagi, come racconta la nostra lettrice Alessia: “Ha distrutto tutto il mio giardino e stava portando via la mia macchina. Una notte di terrore per tutti. Alcuni vicini sono stati evacuati dai vigili, i loro ingressi erano bloccati dalle macerie di tutto quello che trasporta il fiume che scorre qui vicino”. Stamattina continua a piovere, il giorno ha fatto luce sui danni lasciati dal nubifragio.

La situazione ieri notte

Quello che rimane questa mattina

Fonte: Casteddu On Line