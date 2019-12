Violento nubifragio nel Sud Sardegna, Forti disagi a Tasonis - Sinnai

Diversi automobilisti si sono trovati in difficoltà a causa degli allagamenti provocati dallo straripamento dei corsi d’acqua

famiglie isolate a Tasonis, ha esondato un fiume che ha invaso la vecchia 125.

CAGLIARI. Un violento nubifragio si è abbattuto poco dopo l’imbrunire nelle campagne di Sinnai.

Il Violento temporale ha colpito le località di Tasonis e Pixina Nuedda nella vecchia strada statale 125.

Diversi automobilisti si sono trovati in difficoltà a causa degli allagamenti provocati dallo straripamento dei corsi d’acqua. Sul posto stanno operando in forze i vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari e alcune associazioni della protezione civile. Situazione critica anche nella statale 387 tra Soleminis e Dolianova a causa dell’esondazione di un corso d’acqua che ha invaso la sede stradale.

Problemi di viabilità per la presenza di acqua lungo la strada lungo la 387 all'altezza del bivio per Soleminis. Allagata la statale 125 all'altezza del Diverland, mentre detriti sono stati segnalati lungo la provinciale 27 per San Nicolò Gerrei. Nei vari posti stanno operando la protezione civile, l'Anas, la polizia stradale e i vigili del fuoco. (ANSA)