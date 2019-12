Il maltempo prende a schiaffi il sud della Sardegna, molti disagi anche a Sinnai. La Statale 125 è stata invasa dall’acqua e dai detriti. Difficoltà e paura soprattutto tra i residenti del Villaggio delle mimose. Una residente di via delle Rane, Maria Cristina Murru, ha contattato la nostra redazione per aggiornarci su una situazione che definisce “quasi catastrofica”. La donna, insieme al marito, sono riusciti a entrare nella loro abitazione solo dopo aver spalato molto fango. “Mi sono trovata in mezzo a una pioggia torrenziale e all’altezza del villaggio delle rose la Ss 125 era invasa da fiumi d’acqua e detriti che scendevano in mezzo alla carreggiata dalla strada di ingresso del Villaggio delle rose. E proseguendo la situazione è di gran lunga peggiorata: dall’ingresso del Villaggio dei gigli scendeva un ‘torrente’ , non so come altro definirlo, che ci ha costretto a guadare la strada già tutta invasa da detriti probabilmente trascinati giù dall’acqua che scorreva veloce dalle strade laterali”.

“Abbiamo proseguito così fino al Villaggio delle mimose dove la situazione non è migliorata”, racconta la donna. : “All’interno del Villaggio le strade bianche, già precarie, sono state gravemente danneggiate dalla pioggia e ancora una volta ci troviamo a dover affrontare questa brutta situazione: non sapere se si riuscirà ad arrivare ala propria casa e soprattutto se, una volta arrivati, si riuscirà ad uscire in caso di necessità”. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco.

L'articolo Sos maltempo, strade invase dal fango a Sinnai: “Pioggia torrenziale al Villaggio delle mimose” proviene da Casteddu On line.